8 Şubat 2023 ADIYAMAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç? Adıyaman'da son durum ne?

7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Adıyaman'da yıkıma neden oldu. Göçük altındakileri arama kurtarma faaliyetleri devam ederken deprem sonrası il genelindeki ölü ve yaralı sayısı da belli oldu.