Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.02.2023 18:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2023 18:34
    ABONE OL

    2. dönem ne zaman başlayacak 2023? İlkokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edilecek 2023?

    Milli Eğtim Bakanı Mahmut Özer, tüm illerde okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağı hakkında aramalara başladı. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak 2023? İlkokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edilecek 2023? İşte detaylar...

    2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak 2023?

    MEB tarafından okullar hakkında yeni duyurular yayınlanmaya devam ediliyor. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak 2023? İlkokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edilecek 2023? İşte detaylar...

    OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olacağı süre değişti.

    Buna göre deprem illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de okullar iki hafta eğitim ve öğretime ara verecek.

    İşte, o açıklama:

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."

    TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yapılan yeni açıklamaya göre afet bölgesinde ve yeni açıklama ile 81 ilde tüm okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.

    2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?

    Henüz sınav tarihleri hakkında açıklama gelmedi.

        3 NİSAN'A UZATILDI

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.

        YÖK: EĞİTİM ÖĞRETİM İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ

        Diğer yandan YÖK de tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asrın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
        Haberler Haberler 2. dönem ne zaman başlayacak 2023? İlkokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edilecek 2023?
            SON DAKİKA