Yaşam üçgeni ne işe yarar? HAYAT KURTARAN POZİSYON! Deprem anında hayat üçgeni nasıl yapılır?

Tüm Türkiye sabah saatlerinde Kahramanmaraş depremi haberi ile uyandı. Büyük bir üzüntüye sebep olan Kahramanmaraş depremi ise insanların deprem konusunda bilinçli davranmasının önemini ortaya koydu.
YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?
Deprem sırasında yaşam üçgeni doğru bir şekilde uygulanırsa enkaz altından sağ çıkmayı sağlayacak en önemli önlemlerinden biridir. 'Yaşam üçgeni' deprem anında uygulanması gereken ilk yöntemdir. Deprem gibi ciddi bir olay esnasında hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu yöntem doğru yapıldığında hayat kurtarıyor. Hayat üçgeni, canlıların nefes alabileceği küçük alanlardır. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.
YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında hayat üçgeni oluşturulmasına yönelik şu şekilde bir çağrıda bulunuyor:
"Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir."