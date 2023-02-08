SON DAKİKA! DSÖ 3'üncü seviye acil durum ilan etti! 3. seviye acil durum nedir, ne anlama gelir? En yüksek seviye...

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.