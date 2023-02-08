Milli oyuncular Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti! Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşındaydı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar veriyor.
İKİ VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETTİ!
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Malatya Kırçuval Hotel'in enkazında kalan milli voleybolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı.
9 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ
9 yıl Galatasaray alt yapısında oynayan Mehmet Can Ağırbaş, genç milli takımlarda da forma giymişti. 25 yaşındaki orta oyuncu, 2022-23 sezonunda Gebze Belediyesi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olmuştu.