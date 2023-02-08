KARAYOLLARI YOL DURUMU || 8 Şubat 2023 güncel kapalı yollar hangileri? KGM Konya-Antalya, Gaziantep-Ankara, Adana-Antep yol durumu...

YOL DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Deprem felaketinde son durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır. Neredeyse kapalı yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı.

