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    • Haberler
    • 08.02.2023 09:12
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    • 08.02.2023 09:12
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    KARAYOLLARI YOL DURUMU || 8 Şubat 2023 güncel kapalı yollar hangileri? KGM Konya-Antalya, Gaziantep-Ankara, Adana-Antep yol durumu...

    Karayolları yol durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketi nedeniyle de birçok yolda trafik tamamen kapatıldı. Son yapılan açıklamaya göre Hatay-Reyhanlı karayolu araç trafiğine durduruldu. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman gibi illerde hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor. Peki, 8 Şubat hangi yollar kjapalı? KGM yol durumu ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    8 Şubat 2023 güncel kapalı yollar hangileri?

    Deprem ve Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan Yollar ve Alternatif Güzergâhlar paylaşıldı. İşte detaylar...

    KGM YOL DURUMU VE KAPALI YOLLAR BÜLTENİ

    1 İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme Mevkiinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

    2 Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    3 Mengen-Yeniçağa yolunun 24.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    4 Adana-Karataş yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    5 Sinop-Boyabat yolunun 51.km.sinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

        6 Siirt-Eruh yolunun 42-45.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

        7 Artvin-Erzurum yolunun 3.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

        8 Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

        9 Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

        10 Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

        YOL DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Deprem felaketinde son durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır. Neredeyse kapalı yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler KARAYOLLARI YOL DURUMU || 8 Şubat 2023 güncel kapalı yollar hangileri? KGM Konya-Antalya, Gaziantep-Ankara, Adana-Antep yol durumu...
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