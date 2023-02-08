Hatay, Maraş, Urfa, Malatya YARDIM HATLARI | 8 Şubat 2023 İL İL LİSTE! | YİYECEK - İÇECEK desteği! Yardım ulaşmayan tanıdığı olanlar dikkat...

Yiyecek ve içecek yardımı ulaşmayanlar için araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
ADANA
Görevli: Cemal Özdemir (Genel Müdür)
0 505 221 91 03
Fatih Paça (Daire Başkanı)
0 505 386 05 77
Adana Ramazan Barın (Daire Başkanı)
0 533 369 55 30
Yaşar Koçak (Adana il Milli Eğitim Müdürü)
0 533 680 87 20
Halil ibrahim Yaşar (Niğde il Milli Eğitim Müdürü)
0 505 352 52 30
ADIYAMAN
Cevdet Vural (Genel Müdür)
0 505 397 41 94
ilkay Aydın (Daire Başkanı)
0 505 479 01 26
Ramazan Aşçı (Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü)
0 533 511 00 57
Mehmet Türkmen (Amasya İl Milli Eğitim Müdürü)
0 505 240 84 50