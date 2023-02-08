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    • Haberler
    • 08.02.2023 09:02
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    • 08.02.2023 09:02
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    HAC KURA TARİHLERİ 2023! Son dakika: Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet açıkladı, bugün son gün!

    Son dakika... 2023 Hac kura tarihleri belli oldu. e-Devlet üzerinden yapılan hac kayıtlarının ardından gözler bir süredir kura tarihlerindeydi. Beklenen açıklama az önce geldi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyururken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşte hac kuralarının çekileceği tarih

    HAC KURA TARİHLERİ 2023! 5 Ocak itibarıyla başlayan hac ön kayıtları bugün (31 Ocak 2023) sona eriyor. Bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin hacca gidecek. Peki Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek?

    2023 HAC KAYIT - GÜNCELLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

    HAC KAYITLARINDA BUGÜN SON GÜN!

    2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

    Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri sona erdi.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    DİYANET HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

    Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

        ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

        Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.
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        Haberler Haberler HAC KURA TARİHLERİ 2023! Son dakika: Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet açıkladı, bugün son gün!
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