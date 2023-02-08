GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ? Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse kodu, tarihi, bankaları...

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

Göknur Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 8, 9 ve 10 Şubat'ta gerçekleştirilecekti. Ancak deprem nedeniyle halka arz tarihi ertelendi. Buna göre talep toplama 15-16-17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

GÖKNUR GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.