Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir? Olağanüstü hal Ohal kararları durumunda neler olur? Ohal ilan edilen iller hangileri 2023?

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?



OHAL'de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;



Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması



Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama



Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması



OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması



Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme



Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması



Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması



İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması



Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama



Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması



Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması