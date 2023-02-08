Erzurum'da deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Erzurum Tozluca, Erzincan, Elazığ...

AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi paylaşılıyor. Arama motorlarında, "Erzurum'da deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

AFAD'da yer alan bilgiye göre Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.02.08 21:00:23 38.0282 36.5473 8.9 -.- 2.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.08 20:57:19 39.7515 40.6583 5.0 -.- 4.3 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2023.02.08 20:53:27 37.9273 38.0653 5.0 -.- 3.3 3.3 UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel

2023.02.08 20:48:51 37.5358 37.2590 6.3 -.- 2.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel