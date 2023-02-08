Erzurum'da deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi! Erzurum Tozluca, Erzincan, Elazığ...

AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi paylaşılıyor. Arama motorlarında, "Erzurum'da deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
AFAD'da yer alan bilgiye göre Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.08 21:00:23 38.0282 36.5473 8.9 -.- 2.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:57:19 39.7515 40.6583 5.0 -.- 4.3 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.02.08 20:53:27 37.9273 38.0653 5.0 -.- 3.3 3.3 UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 20:48:51 37.5358 37.2590 6.3 -.- 2.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:44:47 37.7953 36.7048 19.2 -.- 2.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:43:00 38.4572 39.5253 11.2 -.- 2.8 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 20:42:08 38.1578 38.6733 25.7 -.- 2.7 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.08 20:40:20 38.0788 36.5620 5.0 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:37:47 39.2243 38.7945 3.2 -.- 2.6 -.- AVCI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.02.08 20:35:34 38.1220 37.0990 12.3 -.- 2.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 20:31:51 37.9775 38.1188 14.9 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel