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    • Haberler
    • 08.02.2023 08:00
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    • 08.02.2023 08:00
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    Depremde kaç bina yıkıldı? OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA GELİŞMELER: 7 Şubat Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç?

    7 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı. Can ve hasar kaybı gelen il ve depremi hisseden illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Osmaniye’de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç?

    Kahramanmaraş depremi birçok ilimizde hissedildi. Onlarca şehirde birçok binanın yıkıldığı depremin dehşet veren görüntüleri Osmaniye'de de kameralara yansıdı. Peki, Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...

    📍Osmaniye: 205 can kaybı, 1003 yaralı, 101 yıkılan bina var.

    SON DEPREMLER! AFAD DUYURDU

    Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

        "912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

        912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır.

        Uluslararası yardımlar için ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günlerini de atlatacağız. Gün birlik olma günüdür."
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        Haberler Haberler Depremde kaç bina yıkıldı? OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA GELİŞMELER: 7 Şubat Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç?
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