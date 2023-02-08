Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi? DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR? Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu?

Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor.
DEPREMDE EVİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLAR NE YAPACAK?
Depremin en kötü yanı vatandaşların binlerce sevdiğini kaybetmesi olurken maddi hasarın boyutu da oldukça yüksek. Özellikle Hatay, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ayakta kalan ev sayısı yok denecek kadar az olurken vatandaşların bir çoğunun maddi kayıpları da oluştu.
EVİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLARA EV VERİLECEK Mİ?
Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Zorunlu Deprem Sigortası' (ZDS) olarak bilinen deprem karşısındaki en güçlü finansal destek araştırmaları yapılmaya devam ederken Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) çalışmalarına devam ediyor. Depremde açıklanan verilerek göre toplamda 10 ilde 2 milyon 175 bin bina zarar görürken depremzedeler için bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.