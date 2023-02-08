7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Adıyaman'da yıkıma neden oldu. Göçük altındakileri arama kurtarma faaliyetleri devam ederken deprem sonrası il genelindeki ölü ve yaralı sayısı da belli oldu.
ADIYAMAN SON DURUM NE?
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.
100 BİNA YIKILDI!
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.