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    • 07.02.2023 08:35
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    • 07.02.2023 08:41
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    YÖK duyuru son dakika! Hangi illerde üniversiteler tatil? TÜM İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

    Üniversitelerin tatile dilip edilmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, TÜM İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Hangi illerde üniversiteler tatil? istanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

    takvim.com.tr
    TÜM İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    YÖK tarafından yapılan duyurular sıkı takibe alındı. Son olarak MEB 81 ilde okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda arama motorlarında, "Hangi illerde üniversiteler tatil? 81 ilde üniversiteler tatil mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    ''Üniversiteler tatil mi?'' sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

    YÖK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 12 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

    Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir.

    ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

    Son dakika haberi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

        12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
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        Haberler Haberler YÖK duyuru son dakika! Hangi illerde üniversiteler tatil? TÜM İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
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