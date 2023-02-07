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    • Haberler
    • 07.02.2023 09:42
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    • 07.02.2023 09:43
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    SON DAKİKA DEPREM! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM NE?

    Kahramanmaraş'ta 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde son dakika depremleri meydana geldi. 10 ilde hissedilen 7,7'lik depremin ardından ölenlerin isimleri, yaralananların isimleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; ölü, yaralı sayısı ve yıkınan bina sayısını açıkladı. İşte son dakika Kahramanmaraş ölü, yaralı sayısı kaç? İşte detyalar...

    takvim.com.tr
    KAHRAMANMARAŞ’TA SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte, Depremde son durum ölü, yaralı sayısı...

    KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.

    "284 CAN KAYBI, 2323 YARALI VE 1719 YIKILAN BİNA VAR"

    Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

        "AFAD ve Kızılay gibi afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye gönderdik. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız göreve çağrıldı. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarımıza verdik. 9 bin personel çalışma yürütmektedir. Bu sayı sürekli artmaktadır. Kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor."

        "Biz de depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık. Ülkemizin dört bir yanında ekipmanlar ve yardım malzemeleri sevk edildi."

        "Yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak en hızlı"

        "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. En kaz altında kurtarılan vatandaş sayısı 402 olmuştur. Pek çok binada enkaz çalımalar sürüyor."
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        Depremin ardından yardıma koşarken onlar yağma yaptı!
        Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM NE?
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