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    • Haberler
    • 07.02.2023 08:00
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    • 07.02.2023 08:00
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    Kimler kan verebilir, kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan verme şartları nelerdir? En yakın Kızılay kan merkezi öğrenme! Kanver.org Kızılay kan bağış noktaları!

    AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Bu kapsamda vatandaşlar yaralılar için en yakın Kızılay kan merkezlerini araştırmaya başladı. Peki, Kimler kan verebilir, kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan verme şartları nelerdir? En yakın Kızılay kan merkezi öğrenme!

    takvim.com.tr
    Kanver.org Kızılay kan bağış noktaları!

    AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Bu kapsamda vatandaşlar yaralılar için en yakın Kızılay kan merkezlerini araştırmaya başladı. Peki, Kimler kan verebilir, kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan verme şartları nelerdir? En yakın Kızılay kan merkezi öğrenme!

    KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

    Kınık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    KAN BAĞIŞI YAPMA ŞARTLARI NELER?

    Kan bağışı alınacak olan kişinin kan almak için uygun damarı sağlık görevlileri tarafından belirlenir ve öncelikle kan alınacak damarın üzerinde bulunan deri antiseptik bir madde ile dezenfekte edilir. Daha sonra damara girilerek kan alma işlemi başlatılır. En fazla 10 dakika içinde tamamlanan kan alma işleminin ardından alınan kan test edilir. Bağışlanan kanlar HIV, Hepatit ve Sifiliz gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden teste tabi tutulur. Kanda herhangi bir hastalık bulunmadığı ve kanın sağlıklı olduğu tespit edilirse, kan bankalarında depolanarak kullanıma hazır halde bekletilir.

        Kan verme işleminden sonra kan veren kişiler kısa süreliğine istirahate alınır ve kan verme sonrası kendilerine mineral yönünden zengin olduğu bilinen içecek ve yiyecekler ikram edilir. Kan bağışı yapmanın belirli şartları vardır:

        KAN VERME ŞARTLARI

        18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak

        66 yaşına gelmemiş olmak

        Kan bağışını ilk kez yapacak olanlar için 60 yaşını doldurmamış olmak

        Vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olmak

        Son bir yıl içinde ameliyat olmamış olmak ve dövme, piercing ve akupunktur gibi uygulamalar yaptırmamış olmak

        Herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmamak

        Bağışçı Sorgulama Formu'nda istenen bilgilerin tamamını doğru ve eksiksiz şekilde doldurmuş olmak.

        KAN BAĞIŞ NOKTALARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler Kimler kan verebilir, kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan verme şartları nelerdir? En yakın Kızılay kan merkezi öğrenme! Kanver.org Kızılay kan bağış noktaları!
            SON DAKİKA