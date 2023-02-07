İlkokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Şubat Pazartesi okullar tatil mi 2023? 13 şubat hangi gün 2023? Okullar kaç gün tatil edildi?

SON DAKİKA: TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR BİR HAFTA TATİL EDİLDİ

Bakan Özer, depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı incelemenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil; çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz.

Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek" ifadelerini kullandı.