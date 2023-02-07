SİVİL ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU!

Deprem bölgesinde arama-kurturma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sevkiyatın yapılabilmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili sevkiyat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç bu üç ile girişin saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

"Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a 48 saat itibariyle, işi olmayan diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. Saat 11.00 itibarıyla başladı."