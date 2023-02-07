Gölcük depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü?

Kahramanmaraş-Gaziantep'te 04:17'de meydana gelen 7.8 şiddetindeki depremin ardından 17 Ağustos Gölcük depremi ile ilgili veriler araştırılmaya başlandı. Peki, Gölcük depreminde kaç kişi öldü? İşte detaylar...
17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN MEYDANA GELDİ?
1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,6 Mw (USGS, Kandilli Rasathanesi) büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.
17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.