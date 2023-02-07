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    • Haberler
    • 07.02.2023 09:42
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    • 07.02.2023 09:43
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    GAZİANTEP SON DAKİKA! Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? Gaziantep'te son durum ne?

    AFAD saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaşanan depremin etkisi devam ederken AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Bşkan Erdoğan gelen açıklama sonrası Gaziantep'teki son durum merak ediliyor. İşte Gaziantep yaralı ve ölü sayısı...

    takvim.com.tr
    Gaziantep’te son durum ne?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

    GAZİANTEP'TE KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.

    "912 KİŞİ VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır.

        ANTEP KALESİ DE HASAR GÖRDÜ

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü. Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

        Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.
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        Haberler Haberler GAZİANTEP SON DAKİKA! Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? Gaziantep'te son durum ne?
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