Depremde kaç bina yıkıldı? OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA GELİŞMELER: 7 Şubat Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş depremi birçok ilimizde hissedildi. Onlarca şehirde birçok binanın yıkıldığı depremin dehşet veren görüntüleri Osmaniye'de de kameralara yansıdı. Peki, Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...
📍Osmaniye: 205 can kaybı, 1003 yaralı, 101 yıkılan bina var.
SON DEPREMLER! AFAD DUYURDU
Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.