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    • Haberler
    • 07.02.2023 11:59
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    • 07.02.2023 12:10
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    Bu illere araç girişi durdu! SON DAKİKA Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman araç girişi durduruldu mu? Hangi illere giriş yasak?

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu illere sivil araç girişinin yasaklandığını açıkladı. Deprem sonrası kapanan yollar listesi açıklandı. İşte son dakika KGM yol durumu ve kapalı yollar listesi...

    takvim.com.tr
    Deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları!
    Haberler Haberler Bu illere araç girişi durdu! SON DAKİKA Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman araç girişi durduruldu mu? Hangi illere giriş yasak?
        SON DAKİKA