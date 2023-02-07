Adresimde kimler kayıtlı? turkiye.gov.tr e-devlet ADRESİME KAYITLI İSİM SORGULAMA | Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Hanede yaşayan kişi sorgulama ekranına e-Devlet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Peki E-devlet adrese kayıtlı isim belgesi sorgulama nasıl yapılır? Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...