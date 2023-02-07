Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem birçok ilde hissedildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde meydana gelen depremler nedeniyle milli yas ilan edildiği duyuruldu. Bu kapsamda arama motorlarında, "7-8-9-10-11-12 Şubat tarihlerinde resmi daireler açık olacak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!
7-8-9-10-11-12 ŞUBAT TARİHLERİNDE RESMİ DAİRELER AÇIK OLACAK MI?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Saat 13,23'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.