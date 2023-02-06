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    • Haberler
    • 06.02.2023 20:53
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    • 06.02.2023 21:00
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    YARIN BANKALAR AÇIK MI? 7-8-9-10-11-12 Şubat tarihlerinde resmi daireler açık olacak mı? PTT, Noter, kargo, hastaneler açık olacak mı? Çalışma saatleri!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem birçok ilde hissedildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde meydana gelen depremler nedeniyle milli yas ilan edildiği duyuruldu. Bu kapsamda arama motorlarında, "7-8-9-10-11-12 Şubat tarihlerinde resmi daireler açık olacak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    YARIN BANKALAR AÇIK MI?

    Ülke genelinde milli yas ilan edilmesinin ardından, resmi daireler hakkında aramalar hız kazandı. Peki, YARIN BANKALAR AÇIK MI? 7-8-9-10-11-12 Şubat tarihlerinde resmi daireler açık olacak mı? PTT, Noter, kargo, hastaneler açık olacak mı? Çalışma saatleri!

    7-8-9-10-11-12 ŞUBAT TARİHLERİNDE RESMİ DAİRELER AÇIK OLACAK MI?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

    MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Saat 13,23'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.

        MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

        Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

        Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

        Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

        "Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.

        Öte yandan uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı sebebiyle 14 Ocak 2012'de, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden Japonlar için 18-21 Mart 2011'de Türkiye'de ulusal yas ilan edilerek, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilmişti.
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        Haberler Haberler YARIN BANKALAR AÇIK MI? 7-8-9-10-11-12 Şubat tarihlerinde resmi daireler açık olacak mı? PTT, Noter, kargo, hastaneler açık olacak mı? Çalışma saatleri!
            SON DAKİKA