SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi bulunan kişilere uygulanacak olan bu sicil affından, ödeme tarihi 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen ya da yapılandıran kişilerin kara listeden ismi silinecek.

Ayrıca daha sonra yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarındaki olumsuz durumlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek.