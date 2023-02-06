Evde bunu yaparken dikkat edin! Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş! Faturanız %50 azalacak...

Vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında zorlanırken faturayı düşük tutmanın yllarını arıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırmaya başladı. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...