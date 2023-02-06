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    • Haberler
    • 06.02.2023 11:25
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    • 06.02.2023 11:28
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    AFAD MTA Türkiye fay hattı sorgulama! Fay hattı nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

    Evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD MTA fay hattı sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinin tehlike bölgesinde olup olmadığını merak eden vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD MTA fay hattı sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD MTA Türkiye fay hattı sorgulama!

    AFAD MTA fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Peki, AFAD MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay hattı nedir? İşte yanıtı!

    FAY HATTI NEDİR?

    Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan kırığa verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bir kırığın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atıma gerek vardır.

    AFAD TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

    FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

    MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

    Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

    Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

    Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.
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