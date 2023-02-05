📢Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanmak yasak mı? Son dakika: 5-6 Şubat 2023 Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre kar yağışı bu akşam etkisini artıracak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." uyarısında bulundu. Motorsiklet, Elektirikli Scooter kullanımına da yasak geldi. İşte detaylar...
MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANMAK YASAK MI?
Son dakika... 18.00'den itibaren İstanbul'da Motosiklet, Elektirikli Scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışı beklenen kar yağışı nedeniyle yasaklandı.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Çekmeköy, Pendik, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor.
Silivri'de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu.
Öte yandan kar yağışı Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.
Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.