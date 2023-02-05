Şarja takılı kalan adaptör saatte sadece 0.1 watt tüketiyor. Eğer buradaki tüketimi aylığa vurursak sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketimi faturaya yansıyor. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
PRİZE TAKILI ŞARJ ALETİ BİRİNCİ DÜŞMANINIZ
Şarja takılı kalan adaptör saatte sadece 0.1 watt tüketiyor. Eğer buradaki tüketimi aylığa vurursak sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketimi faturaya yansıyor.
TELEVİZYON NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?
Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh
36 TL
ÇAMAŞIR MAKİNESİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 19 kwh
49.4 TL