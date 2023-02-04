İkametgah belgesi alındığı tarihten itibaren 1 ay süreyle geçerlidir. UYARI: Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgeleri E-devlet üzerinden de alınabilmektedir. E-devlet üzerinde alınan bu belgeler nüfus müdürlüğünden alınmış belgelerle aynı resmi geçerliliğe sahiptir. Peki E-devlet adrese kayıtlı isim belgesi sorgulama nasıl yapılır? Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler... Peki E-devlet adrese kayıtlı isim belgesi sorgulama nasıl yapılır? Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...
E-DEVLET AYNI HANEDE İKAMET EDEN KİŞİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Arama bölümüne "hane halkı" yazın.
Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama üzerine tıklayın.
Barkodlu belge oluştur butonuna tıklayın.
Yerleşim yerinde oturanlar belgesi karşınıza çıkacaktır.