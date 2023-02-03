2023 Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Üç aylar sahur vakti ne zaman, bu gece saat kaçta 2023? 3 aylarda oruç tutmanın fazileti...

Mübarek üç aylar 23 Ocak tarihinde başladı. Milyonlarca Müslüman bu mübarek aylarda ibadetlerini yerine getirecek. Bu kapsamda bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Üç aylarda orucuna nasıl niyet edilir? 3 aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? İşte merak edilenler!
ÜÇ AYLAR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN 2023?
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◾ Üç aylar, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eder.
◾ Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.
Üç aylar orucu nedir?
Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.
◾ Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.