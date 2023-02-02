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    • Haberler
    • 02.02.2023 07:01
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    • 02.02.2023 07:01
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    Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir?

    Her gününde her saatinde ayrı bir faziletin olduğu Üç aylarda nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar yarın, 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Peki, Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler!

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
    Mübarek üç ayları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak etmeye başlayacağız.

    ◾ Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.

    ◾ Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.

    "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)



    ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

    ◾ Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinin yanı sıra üç aylar içerisinde yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin yer alması ayrı bir önem verilmesini sağlar. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini bu aylarda bulunur.



        ÜÇ AYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

        ◾ Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.

        Üç aylar namazı
        ◾ Üç aylarda nafile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır.

        ◾ Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.

        Üç aylar başlangıcı
        Namazın önemi
        ◾ Dinin direği namazın İslam'da önemi, başın vücuttaki yeri gibidir. Allah Resulü de (sav) "dinin orta direği" olarak nitelendirir. İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulların bütün varlığıyla Rabbine yönelişinin sembolüdür.

        ◾Günlük namaz rekâtları toplamda 40'tır. Bu namazların 17 rekâtı farz, 20 rekâtı sünnet ve 3 rekâtı da vacip olan vitir namazıdır.

        Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

        ◾ Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş, müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir.

        ◾ Namaz ibadeti akli denge muhakemesi olmayanlar haricinde buluğ çağına erişmiş her Müslümana farzdır.

        ◾ Üç aylar, namazlarımızı gözden geçirmek, vakit namazlarını geciktirmemek, kılamadığımız zamanlardaki namazların kazasını kılabilmek için bizlere fırsattır.

        Üç aylar hakkında ayet ve hadisler

        ◾ Geçmişte kılmadığımız vakit namazlarının bir listesini oluşturarak bunların kazalarını ifa etmeye başlayabiliriz.

        ◾ Kaza namazımız yoksa nafile namazlarımızın sayısını arttırabiliriz.

        ◾ Namaz kılmayı bilmiyor ya da karıştırıyorsanız namaz rekâtlarını ve "namaz nasıl kılınır" sorusunun cevabını derlediğimiz içeriğe göz atabilirsiniz.
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        Haberler Haberler Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir?
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