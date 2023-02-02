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    • Haberler
    • 02.02.2023 20:51
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    • 02.02.2023 20:51
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    Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK OCAK AYI ENFLASYONU || Uzman isim açıkladı...

    2023 Ocak ayı TÜFE kararını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira artış oranı ve market alışverişlerinde fiyatlara etki eden enflasyon kararının ocak ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Enflasyon ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon kararı öncesinde, piyasaların beklentisi sorgulanmaya başladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu.

    OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

    EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.

        ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
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