Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile beraber 2. alım tarihleri belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.