EYT'LİLER BANKA PROMOSYONUNDAN YARARLANACAK MI?

Kesinlikle faydalanacaklar. Hatta Ocak ayında yasalaşırsa EYT kanunumuz. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapacaklar. Bir sonraki ayda emeklilik maaşı almaya hak kazanacaklar.

Burada 1 Şubat itibarıyla emeklilik maaşı alamaya hak kazanacakları için bankalara gidip bu anlaşmaları yapmaları gerekiyor. 3 yıllık anlaşma yaptıkları takdirde maaş almaya hak kazanacaklar. Burada muhtemelen bir yarış olacak yine. En düşük emekli maaşı 3500 TL olarak veriliyordu. 2023 yılında 5500 liraya çıkarıldı. Bankalarda bu tutarları almak istiyor. Çünkü 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olan bir yasa var.