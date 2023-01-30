7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Bu süreçte kura çekimi yapılan illerde isim listesinde adı gözükmeyen vatandaşlar ücret iadesini alabilecek. TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı: Halkbank, ATM...