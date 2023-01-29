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    • Haberler
    • 29.01.2023 07:00
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    • 29.01.2023 07:00
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    Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı SONUÇ SORGULAMA ekranı!

    Jandarma Genel Komutanlığı 1680 sözleşmeli astsubay alımı hakkında araştırmalar hızlandı. Başvuruların değerlendirilmesi ardından belirlenen adaylar sınava çağrılacak. Peki, Jandarma sözleşmeli subay, astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı sonuçları

    Jandarma Genel Komutanlığı 1680 sözleşmeli astsubay alımı hakkında araştırmalar hızlandı. Başvuruların değerlendirilmesi ardından belirlenen adaylar sınava çağrılacak. Peki, Jandarma sözleşmeli subay, astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

    KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

    Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

    Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

        JANDARMA SUBAY ALIMI SINAVLAR ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK

        Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

        🔶Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.


        🔶Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.


        🔶Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

        SON AŞAMA SÖZLÜ MÜLAKAT

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

        (2) Değerlendirmede adayın;

        (a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        (b) Kendisinden istenileni kavrama,

        (c) Özgüveni,

        (ç) İfade etme yeteneği,

        (d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.

        Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.
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        Haberler Haberler Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı SONUÇ SORGULAMA ekranı!
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