3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşlar merak ediliyor. Polis olarak, başkomiserlik mesleğini icra edenler memur zammıyla başkomiser maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak başkomiser maaşı ne kadar? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547
ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188
BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073
POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013
MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640
PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367
VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979
AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203
Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50
Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41
Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96
Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93
Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46
Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33
Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65
Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64
Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05
İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40
Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40
POLİS OLMA ŞARTLARI
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Fiziksel Sınav
Türk vatandaşı olmak.
Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.