YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.