Yalı Çapkını 19. bölümü yayınlandı. Son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD...
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YALI ÇAPKINI KONUSU
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.