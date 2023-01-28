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    • Haberler
    • 28.01.2023 08:05
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    • 28.01.2023 08:05
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    İmam maaşları ne kadar oldu? 2023 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL?

    2023 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından imam maaşları merak edildi. Peki, zamlı imam maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Ocak vaiz ve imam maaş zammı kaç TL?

    2023 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından imam maaşları merak edildi. Peki, zamlı imam maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE YENİ MAAŞ TABLOSU!

    MEMUR MAAŞLARI

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930

    MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149

    UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547

    ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188

    BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073

    POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536

    UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ! Yeni zam oranı yüzde 30 oldu!

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013

    MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640

    PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367

    VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979

    AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203

    MEMUR EMEKLİLERİ

    Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

    Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

    Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

    Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

    Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

    Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

    İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

    Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40

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        İMAM NE İŞ YAPAR?

        İmam hatiplerin temel görevi günde 5 kere belirli vakitlerde cemaate namaz kıldırmaktır. Bu vakitler sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. Diğer bir temel vazifeleri ise şöyledir:

        Caminin eksiklerini ilgili makamlara bildirmek
        Cuma günleri tilavet ve vaaz vermek


        Ölen kimselerin cenaze namazlarını kıldırmak
        Kur'an-ı Kerim okunmasına öncülük etmek ve öğretmek
        Cemaatten gelen merak edilen dini soruları yanıtlamak ve cemaati bilgilendirmek görevleri arasındadır.
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        Haberler Haberler İmam maaşları ne kadar oldu? 2023 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL?
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