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    • Haberler
    • 28.01.2023 08:02
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    • 28.01.2023 08:02
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    3 aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayı ilk 10 gün tesbihi nasıl çekilir?

    Recep, Şaban ve Ramazan aylarını bulunduran mübarek üç aylara 23 Ocak itibariyle girildi. Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar bu mübarek aylarda ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayı ilk 10 gün tesbihi nasıl çekilir? 3 aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Üç aylar tesbihine nasıl başlanır?

    Üç aylar geldi çattı. İslam aleminin heyecanla beklediği Üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü idrak edildi. Üç ayların içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayı yer alıyor. Peki, Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayı ilk 10 gün tesbihi nasıl çekilir? 3 aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte merak edilenler!

    3 AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

    3 aylarda günahların affı samimiyetle istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize (s.a.v.) salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

    ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

    3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

    3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramı'na yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

    Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

        Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

        Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

        Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

        Şabanayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

        Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

        Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

        Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

        Ramazan ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

        Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'
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        Haberler Haberler 3 aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayı ilk 10 gün tesbihi nasıl çekilir?
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