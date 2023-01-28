Cep telefonunda ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Peki Cep telefonunda ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman? 2023 ÖTV cep telefonu ve tabletlerden kalkacak mı?
CEP TELEFONU VE TABLETLERDE ÖTV KALKACAK MIİ İNDİRİM OLACAK MI?
Cep telefonunda ve tabletlerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kalkacağı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fakat, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, böyle bir çalışma olmadığı belirtildi.
İşte o açıklama;
"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır"