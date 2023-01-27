Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonuçları nereden öğrenilir? Ziraat Bankası mülakat sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Peki, Ziraat Bankası mülakat sonuçları açıklandı mı? Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar!
ZİRAAT BANKASI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Ziraat Bankası Servis Görevlisi mülakat sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacak.
EN AZ 3 YIL GÖREV YAPMA ZORUNLULUĞU
Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz.