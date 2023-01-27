YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE CANLI Star TV! Yalı Çapkını yeni bölüm izle canlı, kesintisiz, full, HD Star TV

Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. 19. bölümü izlemek isteyenler canlı izleme ekranını araştırmaya başladı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izle canlı, kesintisiz, full, HD Star TV...
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YALI ÇAPKINI KONUSU
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.