YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE CANLI Star TV! Yalı Çapkını yeni bölüm izle canlı, kesintisiz, full, HD Star TV

Yalı Çapkını 19. bölümü bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izle canlı, kesintisiz, full, HD Star TV...
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YALI ÇAPKINI KONUSU
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatacak olan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.