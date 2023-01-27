Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.01.2023 09:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2023 09:21
    ABONE OL

    OGM personel alımı başvuru ekranı 2023! Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memuru alımı sözlü, yazılı sınav ne zaman? İL İL kontenjanlar...

    OGM personel alımı başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 26 Ocak'ta başlayan başvurular, 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. 1128 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştireceğini duyuran Orman Genel Müdürlüğü, KPSSP93 puanı şartı arıyor. Peki, OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memuru alımı sözlü, yazılı sınav ne zaman? İL İL kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    OGM personel alımı başvuru ekranı 2023!

    Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapılacağı duyuruldu. OGM personel alımı kılavuzunun paylaşılmasının ardından alım yapılacak iller, kontenjan listesi de açıklık kazanmış oldu. Peki, OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memuru alımı sözlü, yazılı sınav ne zaman? İL İL kontenjanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    OGM, orman muhafaza memuru alımı başvuruları 26 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapılacaktır

    OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ

    2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

    Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.

    Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

        OGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

        b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak, c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak, ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

        d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

        e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa Merinos
        Haberler Haberler OGM personel alımı başvuru ekranı 2023! Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memuru alımı sözlü, yazılı sınav ne zaman? İL İL kontenjanlar...
            SON DAKİKA