Milli Muharip uçağı nerede üretiliyor? Milli Muharip uçağı nedir, özellikleri neler? Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Motoru...

İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.''

"SON 1 YILIN BU KADAR BAŞARILI GEÇECEĞİNİ BİLMİYORDUM''

Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

"BUGÜNKÜ RADARLAR BUNU GÖREMİYOR, GÖREN RADAR YAPILIRSA ELİMİZ BOŞ DURMAZ GELİŞTİRİRİZ"

Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki Teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior.