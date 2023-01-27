KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır? KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu...

KOMEK'TE UZAKTAN EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Yeni dönemde uzaktan eğitim hizmetini de sürdürecek KOMEK, dolu dolu bir sezon geçirmek için her mekânda öğrenmeyi destekliyor. Üç dilde eğitimlerin gerçekleştirildiği uzaktan eğitim hizmetleri, her ülkeden kursiyerin katılımıyla renkli bir eğitim atmosferi sağlıyor. KOMEK'te çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler 14 farklı alanda 98 branşta, 140 grupta planlanıyor.